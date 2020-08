In deze volgorde krijg je coronasymptomen

Een coronabesmetting verloopt vrijwel altijd volgens een vast patroon hebben wetenschappers ontdekt. Het kan helpen om de ziekte te herkennen.

Wie besmet is met Covid-19 krijgt waarschijnlijk eerst koorts, begint daarna te hoesten, waarna misselijkheid en mogelijk braken volgen met tenslotte diarree. De volgorde van symptomen wijkt subtiel af van griep, waarbij je meestal eerst begint te hoesten en daarna pas koorts krijgt. Ook treedt spierpijn al in een vroeg stadium op. Dat is bij corona niet het geval.

Het ziekteverloop is vooral belangrijk om in de gaten te houden als in het najaar ook de griep opduikt, vooral omdat Covid-19 twee tot drie keer besmettelijker is dan de meeste griepvirussen.

De onderzoekers van de universiteit van Zuid-Californië (USC) bekeken onder meer data van 55.924 Chinese coronapatiënten, die de WHO in februari al verzamelde. Ze benadrukken dat een grote groep, ongeveer 40 procent, helemaal geen symptomen vertoont.

Ook zeggen ze dat het checken van lichaamstemperatuur op bijvoorbeeld luchthavens en in bioscopen wel degelijk nut heeft, omdat het vaak een van de eerste symptomen is.