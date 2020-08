Vrouw overleeft twee nachten in gletsjerspleet Zwitserland

Een toeriste was gaan wandelen op een gletsjer in de buurt van Zermatt. Ze viel tien meter naar beneden in een spleet. Daar zat ze twee dagen en twee nachten vast tot ze per toeval werd gered.

In een berghut in de buurt van het bekende Zwitserse wintersportoord waarschuwden mensen haar nog dat ze niet zonder geschikte uitrusting de gletsjer op moest gaan. Ze negeerde het advies en trok toch naar de Grenzgletscher in het Monte Rosa-massief.

Het ging mis. De Russin, die in Duitsland woont, gleed tien meter naar beneden een spleet in. Daar kwam ze vast te zitten. Toevallig kwam er dinsdag een groep alpinisten langs, die haar ontdekte. Zij schakelden hulpdiensten in.

Met een helikopter is ze uit de spleet gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Haar lichaamstemperatuur was nog maar 34 graden. Achteraf spreken de reddingswerkers van de meest miraculeuze redding die ze in twintig jaar hebben meegemaakt.