Groot deel supermarktproducten voor kinderen is ongezond

Vrolijke plaatjes en een kleurige verpakking, de producten voor kinderen in de supermarkt zijn eenvoudig te herkennen. Maar behalve een stripfiguurtje op de voorkant hebben ze nog iets anders gemeen: ze zijn in bijna driekwart van de gevallen ongezond.

Dat concludeert kinderrechtenorganisatie Unicef na onderzoek van 2000 producten. 70 procent daarvan bevatte te veel suiker, zout of verzadigd vet of te weinig vezels. Unicef keek naar producten die een kinderlijke verpakking hebben, waar ‘baby’ of ‘kids’ op staat of die gebruikelijk zijn voor schoolpauzes, zoals pakjes drinken en meeneemkoeken.

In de categorie toetjes is geen enkel product geschikt. “Als je voor dat schap staat, zie je allemaal van die kleine portieverpakkingen, precies geschikt voor kinderen,” zegt Leonie Barelds van Unicef in het NOS Radio 1 Journaal. “Er staat vaak ook nog een vrolijk plaatje op. Logisch dat je dan als ouder denkt dat zo’n product geschikt is om aan je kinderen te geven. Maar uit onze analyse blijkt dat geen enkel kindertoetje voldoet aan de criteria van de schijf van vijf, vooral omdat er te veel suiker in zit.”

Ook op een na alle ontbijtgranen voldoen niet aan de criteria van Unicef. Wederom zit bijna overal veel te veel suiker in. Marc Jansen van het CBL, de brancheverenigingen van supermarkten, wijst op de verantwoordelijkheid van ouders. “Kinderen doen niet de boodschappen. Het zijn de ouders die in de winkel volop de keuze hebben om elke dag goede, lekkere maaltijden voor hun kinderen te maken.”

Maar dat vindt Barelds te makkelijk. “Supermarkten bepalen wat ze in hun schappen neerleggen en wat de verhouding is tussen de producten die wel of niet binnen de schijf van vijf vallen.