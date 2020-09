Pas op: amandelen Aldi teruggehaald vanwege gif

Aldi haalt een partij geroosterde amandelen terug waar gifstoffen in zijn aangetroffen. Er zit een te hoog gehalte aflatoxine in. Dit gif is mogelijk kankerverwekkend.

Het gaat om de geroosterde en gezouten variant van 200 gram met streepjescode 23046832 en houdbaarheidsdatum 03-2021, weet het AD te melden. Aldi raadt consumenten af om dit product op te eten. Als ze het al in huis hebben, kunnen ze het terugbrengen.

Producten met te veel aflatoxine kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Je mag er dagelijks maar een kleine dosis van binnenkrijgen, omdat het mogelijk kankerverwekkend is. Volgens het Voedingscentrum kan het gif voorkomen in beschimmelde noten, granen, peulvruchten, kruiden en gedroogd fruit.