Studie: “Antilichamen tot vier maanden na coronabesmetting aanwezig”

Zeker vier maanden na een coronabesmetting hebben verreweg de meeste mensen nog antistoffen in hun lichaam. Dat blijkt uit een IJslandse studie.

De onderzoekers bestudeerden bloedmonsters van meer dan 30.000 IJslanders, waarvan er 1.215 besmet bleken met het coronavirus. In de twee maanden na de diagnose had 91 procent een toename van het aantal antistoffen in het lichaam. Dat bleef in de maanden daarna stabiel, schrijven de onderzoekers in het New England Journal of Medicine.

De studie draagt bij aan de vraag hoe lang immuniteit aanhoudt na een besmetting of vaccin. Eerdere onderzoeken lieten zien dat het aantal antilichaampjes na enkele maanden scherp daalde, waardoor de vrees is ontstaan dat er mogelijk geen langdurige immuniteit optreedt. Deze nieuwe studie ontkracht dat idee weer een beetje.