Ziekenhuisdiëtist: “Val af door meer te eten, niet minder”

Het belangrijkste kenmerk van een dieet is dat je vooral mínder moet eten. Minder taartjes, minder toastjes en minder pizza. Vervelend, want we houden er niet van als we dingen niet mogen. Daarom besloot ziekenhuisdiëtist Michaël Sels de boel om te draaien: eet meer, niet minder is zijn advies.

De schrijver van het boek Lekker Lang Leven legt uit: “De meeste publicaties vertrekken vanuit een verbod: schrap alle vet, suiker, vlees en alcohol en je wordt gezond.” Maar dat houden mensen niet lang vol. “Ik probeer hen daarom méér te laten eten: meer groenten, meer fruit, meer volkorenproducten. Als je gezonde keuzes maakt, zul je vanzelf ongezonde producten links laten liggen, want met 500 gram groenten en fruit op je bord, ben je óók verzadigd.’’

Ketodieet

De hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen benadrukt dat crashdiëten zinloos zijn. “Omdat ze op de korte termijn focussen, terwijl we wel ons hele leven lang moeten eten. Neem het ketodieet: je eet twee weken ketogeen en je verliest gewicht. Maar dan heb je wel de jojo gegooid, want er is in voeding niks wat je kortstondig kan doen dat een langdurig effect heeft. Het is precies dat langetermijndenken dat het moeilijk en saai maakt. Daarom moeten we op zoek naar haalbare kortetermijnmotivaties. Iemand die in september deelneemt aan een kwart triatlon, zal wél gemotiveerd zijn om gezond te eten.”

Half bord groenten

Het is eigenlijk heel simpel: eet meer gezonde dingen, waardoor je vol zit. Je laat dan de ongezonde dingen makkelijker achterwege. “Als je bij je warme maaltijd voor een half bord groenten kiest, is de kans groot dat je vanzelf minder vlees zal eten. En dat is beter dan vlees helemaal te weren en te eindigen bij een groenteburger waar amper groenten in zitten. Focus op wat goed voor je is in plaats van dingen te schrappen.’’