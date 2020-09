Kop koffie toch niet schadelijk voor zwangere vrouwen

Vorige week verscheen in een belangrijk Brits medisch tijdschrift het nieuws dat één kop koffie al schadelijk zou zijn voor zwangere vrouwen. Maar klopt dat wel?

Van het Nederlandse Voedingscentrum mag dagelijks een flinke kop koffie best tijdens de zwangerschap. Gynaecoloog Koen Deurloo van het Diakonessenhuis zegt tegen RTL Nieuws dat het vooral afhangt van de gehele levensstijl. “Zo kunnen sportieve vrouwen die niet roken en weinig alcohol drinken, best koffie drinken. Dat ligt heel erg aan de levensstijl van iedere vrouw.”

Gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC is het eens met Deurloo. “Rookinname, overgewicht, je dieet, lichaamsbeweging en het stressgehalte van de moeder spelen een rol. Je moet kijken naar veel factoren, voordat je kan zeggen: dit leidt tot een miskraam of laag geboortegewicht.”

Schoenmakers is zelfs nog laconieker over koffie. “Liters koffie drinken is slecht, maar iemand die bij wijze van drie kopjes koffie per dag drinkt, hoeft niet meteen in paniek te raken.”