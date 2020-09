Waarom de coronacijfers in België wéér oplopen: “Dit zat eraan te komen”

België kende een vroege tweede golf, maar de afgelopen weken daalde het aantal besmettingen weer. Nu is er opnieuw sprake van een lichte stijging. Hoe kan dat?

Tussen 27 augustus en 2 september was het aantal wekelijkse besmettingen voor het eerst sinds 16 augustus weer hoger. Het gaat om een stijging van 3 procent. Die komt niet onverwacht voor Belgisch bekendste viroloog Marc van Ranst en epidemioloog Pierre van Damme.

“We hebben het voelen aankomen, omdat de afname van het weekgemiddelde heel traag ging”, zegt Van Damme tegen HLN. “Dan weet je dat elk getal dat er per dag bijkomt, waarschijnlijk boven de 500 of zelfs naar de 600 kan gaan. Dat betekent dat we een vlakke tot een licht stijgende curve voor heel België krijgen.”

Twee ontwikkelingen verklaren de stijging. Ten eerste zijn er de terugkerende vakantiegangers. “We weten dat er heel wat Belgische gezinnen terugkomen uit landen die op dit moment rood kleuren – zoals Spanje, Frankrijk en Kroatië – en dat gaan we in de verschillende leeftijdsgroepen terugzien”, bevestigt Van Damme.

Ten tweede is er net als in Nederland, ook in België sprake van coronamoeheid. “Dat zorgt ervoor dat de maatregelen minder gevolgd worden en dat zien we in de cijfers,” aldus Van Ranst. Er is kritiek op het coronabeleid. “Zeker wanneer de cijfers naar beneden gaan. Dan is het normaal dat mensen kritiek hebben op de maatregelen.”

Beiden vrezen de gevolgen van de heropening van de scholen. “We zullen moeten waken over het risico naar de ouders en eventueel de grootouders toe. We zullen zien wat het effect zal zijn over enkele weken.”

Volgens de beide experts zitten we nog wel even met het virus. “Het is duidelijk dat we tegen kerstmis nog niet van dit virus af zijn”, zegt van Ranst. “Niettemin moeten we proberen er het beste van maken.”