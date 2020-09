Pas op met liedjes waar veel b’s en p’s in zitten

De coronaregels worden er niet eenvoudiger op. Zingen is gevaarlijk, maar als je ook nog uit volle borst de b’s en de p’s eruit gooit, is de kans nog groter dat het misgaat. Dat concluderen ze in Zweden.

De onderzoekers van de universiteit van Lund lieten twaalf gezonde proefpersonen en twee besmette mensen een aantal liedjes zingen in een trechter om te kijken in welke mate de virusdeeltjes rondgingen.

Conclusie: vooral bij luid zingen en bij liedjes met veel medeklinkers werd het virus flink verspreid. Met name b’s en p’s zijn link. Dus lekker hard Happy Birthday zingen, is geen goed idee. Gelukkig zit er in Lang zal ze leven geen enkele b of p. Misschien dat dat als je het zachtjes doet dus nog zou kunnen.

Maar het blijft oppassen geblazen. “Sommige deeltjes die vrijkomen zijn zo groot dat ze maar enkele centimeters of decimeters ver komen. Andere deeltjes vliegen soms wel minutenlang door de ruimte”, vertelt Malin Alsved van de universiteit van Lund. “Dat kan gevaarlijk zijn wanneer een van de zangers besmet is met het coronavirus.”

Zingen hoeft niet verboden te worden van de onderzoekers. Zolang je afstand houdt en een mondkapje draagt zou het moeten kunnen. Maar ja, zingen met een mondkapje op? Dan sla je misschien liever een jaartje over.