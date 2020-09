China vaccineert al maanden, maar experts zijn kritisch

Sinds juni krijgen militairen en medewerkers van staatsbedrijven in China al een coronavaccin. Beijing spreekt van ‘noodgebruik’. Zowel buitenlandse experts als de Chinezen zelf hebben hun vraagtekens bij de niet goed geteste vaccins.

Sinds juli worden ook douanebeambten en zorgmedewerkers gevaccineerd en deze maand komen daar luchtvaartpersoneel en werknemers van vaccinbedrijven bij. Onduidelijk is hoeveel Chinezen al zijn ingeënt tegen Covid-19. Volgens Sinovac dat een van de vaccins produceert zijn het er tienduizenden. Maar dat worden er snel meer: in de herfst volgen medewerkers van voedselmarkten, transportbedrijven en de dienstensector. “Het doel is eerst een immuniteitsbarrière op te bouwen onder speciale bevolkingsgroepen,” aldus Zheng Zhongwei, hoofd van het vaccinatieprogramma, op de Chinese staatstelevisie.

De vaccinaties zijn vrijwillig. Veel Chinezen hebben dan ook hun twijfels en stellen de inenting uit. Ook buitenlandse experts zijn kritisch. “Het punt is dat je niet weet of deze vaccins werken,” zegt Ton de Boer, voorzitter van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, in de Volkskrant. “Voor je een vaccin breed uitrolt, wil je die veiligheid bij duizenden mensen bestuderen. Dat kan alleen in een grootschalig onderzoek met een placebogroep.”

Commerciële motieven

Het noodgebruik in China heeft ook commerciële motieven. Van de acht vaccinkandidaten in de derde fase van onderzoek zijn er vier Chinees. Als er straks meerdere vaccins worden goedgekeurd, willen de Chinezen voorop lopen. Zo onderhandelt vaccinproducent CanSino al met onder meer Pakistan over noodgebruik. “Dat helpt om vertrouwen op te bouwen,” aldus Pierre Morgon, vicepresident van CanSino, in The Wall Street Journal. “Als dan aangetoond wordt dat het vaccin werkt, kan dat een aanjager zijn voor toekomstige contracten.”