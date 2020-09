Verkouden of corona? Nog één keer de symptomen op een rij

Met de herfst komen ook de kuchjes en kwaaltjes weer om de hoek kijken. Normaal niet iets om je heel erg mee bezig te houden, maar dat is nu natuurlijk anders: het zou corona kunnen zijn. Hoe weet je of het tijd is om in de wacht te gaan staan bij de GGD?

Hoe dan ook moet je bij verkoudheidsklachten thuisblijven van je werk, maar de kans is groot dat wanneer je alleen hoest, alleen keelpijn hebt of alleen een snotneus hebt, je gewoon verkouden bent. Volwassenen krijgen bijna nooit koorts als ze verkouden zijn.

Ben je besmet met het coronavirus dan heb je waarschijnlijk wel een verhoging. Corona is dus mogelijk het best te herkennen aan een combinatie van koorts en andere klachten, met name hoesten.

Verder is kortademigheid een veelvoorkomend symptoom, terwijl mensen bij een griep of verkoudheid meestal niet kortademig zijn. Ook komt het bekende reuk- en smaakverlies meer voor bij een Covid-besmetting.

Waar je daarnaast nog op kunt letten is de volgorde van de symptomen. Zo krijgen de meeste coronapatiënten eerst koorts en beginnen ze pas daarna te hoesten. Gemiddeld duurt het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 5 tot 6 dagen voor iemand symptomen ontwikkelt na een besmetting, maar het kan tot 14 dagen duren.

De WHO heeft een handig schema gemaakt van de symptomen: