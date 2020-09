Ziekenhuis Bergamo onderzoekt oud-coronapatiënten: helft nog niet hersteld

Bergamo was in maart het epicentrum van de corona-uitbraak. De beelden van de overvolle ic’s in de Italiaanse stad staan voorgoed in ons geheugen gegrift. De rijen met patiënten die op hun buik werden beademd, de lijkwagens en overvolle crematoria, het was een ramp. De overlevers van die eerste coronagolf zijn opnieuw onderzocht. Bijna de helft blijkt nog altijd niet hersteld.

Het Papa Giovanni XXIII-ziekenhuis in Bergamo onderzoekt momenteel hart, bloed en longen van de voormalige coronapatiënten. Ook vragen de onderzoekers hoe het met hen gaat. Bijna de helft antwoordt met ‘niet goed’, zegt epidemioloog Serena Venturelli. Volgens de betrokken artsen heeft Covid-19 effect op het hele lichaam, maar verschillen de gevolgen van persoon tot persoon.

Van de 750 patiënten die al zijn onderzocht, heeft een derde nog altijd littekens op de longen en ademhalingsmoeilijkheden. Een ander derde kampt met hart- en vaatklachten, die het gevolg zijn van ontstekingen en stollingsproblemen. Sommigen lopen nog steeds risico op orgaanuitval. Verder zijn er mensen die pijn in de benen hebben, tintelingen in de lichaamsuiteinden, zware vermoeidheid en depressie. Ook zijn er veel ex-patiënten die een trauma hebben opgelopen in het ziekenhuis.