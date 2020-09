Europa probeert nieuwe golf virus te verslaan met een lappendeken van strategieën

Het virus is in West-Europa helemaal terug. In Spanje en Frankrijk zijn er al net zoveel dagelijkse besmettingen als in maart. Engeland volgt op de voet. Nederland en België komen steeds verder in de problemen.

Uitzonderingen: Italië, waar de schrik er zo goed in zit na de drama’s van het vroege voorjaar dat burgers zich houden aan de afstandsregels. En Duitsland, dat steeds heel redelijk scoorde en ook nu de situatie redelijk onder controle heeft.

Omdat de gemiddelde leeftijd van de besmette mensen veel lager ligt dan in maart zijn de ziekenhuizen (nog) niet overvol en vallen er relatief weinig doden. In Duitsland was de gemiddelde besmette persoon in maart 51 en nu 33.

Maar volgens veel deskundigen is dat een kwestie van tijd. Over een paar weken wordt het kouder en leven veel Europeanen weer veel meer binnen.

Omdat niemand echt weet hoe het virus te stoppen zonder de economie en samenleving te smoren doet ieder land iets anders. Frankrijk en Spanje zweren bij mondkapjes, Nederland bij 1,5 meter, Engeland wil zoveel testcapaciteit opbouwen dat iedere Brit zich wekelijk kan testen. En zo rommelen we wat aan op weg naar de volgende golf.