Code oranje dreigt in drie grote steden

Het gaat niet goed met het tegenhouden van een tweede golf. Vooral in grote (studenten)steden loopt het aantal besmettingen (te) snel op. Vrijdag gaat het kabinet maatregelen bekendmaken, die per regio zullen verschillen. De zwaarste maatregelen worden verwacht in de grote steden.

Huge de Jonge: ,,Besmetting vinden nu voornamelijk plaats onder jongeren en studenten, vooral thuis. En ook in de horeca zijn iets meer besmettingen. We zullen gerichte maatregelen moeten nemen om de situatie te verbeteren.”

Gisteren bleek uit RIVM-data dat er in een etmaal 1542 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Amsterdam-Amstelland leidt het peloton met 24,3 besmette personen per 100.000 inwoners. Rotterdam-Rijnmond volgt op de voet en op enige afstand Haaglanden en Utrecht.

België en Duitsland hebben Noord- en Zuid-Holland tot risicogebieden bestempelden oranje dreigt in drie grote steden