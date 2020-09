Het verschil tussen de eerste en tweede golf

Corona is veel dodelijker dan griep. Misschien wel 10 keer zo dodelijk. De coronadeskundigen van John Hopkins zijn daarover standvastig Het verschil tussen maart en nu is dat in het voorjaar bijna iedereen dat geloofde en er nu – niet alleen in Nederland – een soort corona-moeheid is. En omdat je een excuus nodig hebt voor destructief gedrag, wordt ontkent dat het virus dodelijk is. Dat was begin maart ook zo toen het een tijdje duurde voor minister Bruins live op TV de eerste Nederlandse patiënt werd aangekondigd. Dat leek toen nog grappig: zoveel heisa voor één zieke in Loon op Zand. Maar een paar weken later was de stemming anders, zeker in verpleeghuizen en op het Brabantse platteland.

Het aantal dodelijke slachtoffers en mensen op de IC’s blijft tot nu toe ver achter bij de eerste golf. Dat geeft wappies en Baudet de ruimte te doen alsof er niets aan de hand is. Het aantal met het virus besmette Nederlanders, naar schatting 100.000, zit alweer op een derde van de piek van maart. Maar de 85 coronapatiënten op de ic laten zich op dit moment nog niet vergelijken met dat dieptepunt, toen er honderd nieuwe patiënten per dag intensieve ziekenhuiszorg nodig hadden. Dat lijkt een kwestie van tijd en niet eens zoveel tijd. In ziekenhuizen is al schaarste aan het ontstaan, ‘normale’ operaties worden al naar achteren geschoven.

Er zullen nu vermoedelijk minder mensen overlijden dan in het voorjaar omdat artsen veel hebben bijgeleerd over de bestrijding van de ziekte. Maar wat we ook hebben bijgeleerd: wie niet doodgaat is daarmee nog niet genezen. Overlevers blijven heel lang, misschien wel permanent, getekend door het virus

De situatie lijkt nu nog goed beheersbaar, maar eerdere ervaringen met ’exponentiële groei’ leren dat de omslag van beheersbaar naar paniek zich razendsnel kan voltrekken.