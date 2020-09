‘Baby heeft meer hersenen na langere zwangerschap moeder’

Het kan zijn dat baby’s die te vroeg worden geboren een kleinere hersenomvang hebben. Een langere zwangerschap, dus tussen de 37 en 42 weken, leidt tot meer hersenontwikkeling.

Dit werd al langer vermoed, maar is nu bewezen door hersenwetenschapper dr. Hanan El Marroun van het Erasmus MC, die er dinsdag over schreef in vakblad JAMA. Marroun: ,,Elke week telt, tot de laatste dag. Voor de hersenen van de baby is het dus het best om de zwangerschap zo lang mogelijk te laten duren. Zelfs als de moeder al over tijd is en het kind al voldragen. Voorzichtigheid met inleiden is dan ook op zijn plaats.”

De onderzoeker volgde de hersenontwikkeling van 3000 kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot aan de tienertijd. Iedere week die het kind langer doorbracht in de baarmoeder leidde tot een groter hersenvolume gemeten op tienjarige leeftijd. Hoeveel het precies uitmaakt voor de hersenontwikkeling als een baby te vroeg wordt geboren moet vervolgonderzoek uitwijzen.