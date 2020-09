‘Ouderen zijn fitter en gezonder dan eerdere generaties’

Oudere mensen verkeren in een betere fysieke en geestelijke gezondheid dan ouderen van bijna dertig jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe Finse studie.

In de afgelopen decennia is de levensverwachting van de gemiddelde Europeaan fors toegenomen, maar de vraag was altijd of we ook langer in goede gezondheid leven. Het antwoord komt van een nieuwe studie uit Finland. De onderzoekers konden 500 mensen tussen de 75 en 80 jaar oud dezelfde fysieke en psychische tests afnemen als die 28 jaar geleden waren uitgevoerd bij ouderen.

Fysiek sterker

En ja: de oudere van nu is fysiek sterker, wandelt sneller en heeft een betere longfunctie. Een combinatie van beter onderwijs, betere economische vooruitzichten, betere voeding en meer fysieke activiteit zou de verklaring zijn. ,,Er zijn veel dingen in gunstige zin veranderd”, zegt gerontoloog Matti Munukka van de Finse Jyväskylä University. ,,We hebben betere voeding en hygiëne. De gezondheidszorg en het schoolsysteem zijn beter. Verder is ons werkende leven vooruitgegaan.”

Geestelijk gezonder

Ook op cognitief vlak presteerden de ouderen beter dan hun leeftijdsgenoten 28 jaar geleden. Op alle tests behaalden ze hogere scores. Meer onderwijs en fysieke activiteit zouden leiden tot de betere geestelijke gezondheid. “De hogere levensverwachting in combinatie met de betere gezondheid op latere leeftijd maakt dat ouderen van nu functioneel jonger zijn dan de ouderen van een generatie eerder”, concluderen de onderzoekers in de studie, die in vakblad Ageing Clinical and Experimental Research verscheen.