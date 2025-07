Slakken, wespen en vooral muggen ,... waar zijn ze toch? Insectenkenner Marcel Dicke zegt in het AD dat er dit jaar opvallend weinig te zien zijn. ,,We luisteren naar een ongemakkelijke stilte", stelt Dicke. De afwezigheid van muggen is te verklaren door een combinatie van weersomstandigheden, seizoensinvloeden en bredere ecologische factoren.