“Als we ons hadden gefocust op mondkapjes in plaats van handen wassen, was er niet zo’n grote epidemie”

Handen wassen, niet aan je gezicht zitten en winkelwagentjes poetsen, we deden het vanaf het begin af aan om het coronavirus buiten de deur te houden. Wetenschappers komen daar nu op terug en zeggen zelfs: als we direct het belang van mondkapjes hadden onderstreept, hadden we veel ellende kunnen voorkomen.

Handvatten

Besmette oppervlakken, zoals deurkrukken, lichtknoppen en handvatten van winkelwagentjes of in liften zijn waarschijnlijk geen potentiële besmettingshaarden. Dientengevolge is handen wassen ook niet zo belangrijk als gedacht. ,,We weten nu dat de belangrijkste bron van besmetting niet het aanraken van oppervlakken is en daarna je oog”, zegt geneeskundeprofessor Monica Gandhi van de University of California tegen het Amerikaanse wetenschappelijke magazine Nautilus. ,,Je raakt vooral besmet, doordat je dichtbij iemand staat die het virus uitstoot via neus en mond zonder dat diegene het doorheeft.”

Haar commentaar volgt na een belangrijke paper in de Lancet van professor in de microbiologie aan Rutgers University, Emanuel Goldman. ,,Naar mijn mening is de kans op transmissie door levenloze oppervlakken minimaal.” En zo zijn er meer wetenschappers: de Britse dr. Julian Tang zegt dat handen wassen moet blijven, maar denkt ook dat de kans op besmetting via iets als een deurkruk of handvat klein is.

Mondkapjes

Tang denkt zelfs dat de focus van landen op besmette oppervlakken en handen wassen ertoe heeft geleid dat ze transmissie door de lucht minder serieus namen en dus de noodzaak van mondkapjes afzwakten. Tegen The Guardian zegt hij: ,,Er is veel geld en tijd besteed aan het schoonmaken van oppervlakken, terwijl het belangrijkste risico waarschijnlijk is dat mensen met elkaar praten. Als we dat geld hadden geïnvesteerd in mondkapjes en die tijd in het leren dragen ervan hadden we vrijwel zeker niet zo’n grote epidemie gehad in Europa en Noord-Amerika.”