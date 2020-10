Moeite met opstaan in het donker? Met deze 4 tips gaat het makkelijker

Het is koud en donker buiten en tóch moet je eruit: de plicht roept. Dat valt niet altijd mee. Liever snooze je door tot het in elk geval licht is als je de gordijnen opendoet.

Chronobioloog Marijke Gordijn, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt in het AD uit: ,,Licht heeft een grote invloed op onze biologische klok. Die bepaalt ons ritme. Je bloeddruk stijgt bijvoorbeeld al vóórdat je opstaat, ter voorbereiding op de dag.”

Wil je makkelijker vroeg opstaan dan is licht de sleutel. ,,Door licht weet je lichaam dat je wakker moet worden, en als je wakker bent bouw je slaapdruk op. Dat is nodig om in slaap te komen.”

Gordijn heeft vier tips voor wie ‘s ochtends direct fluitend naast zijn bed wil staan: