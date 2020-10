95 procent coronapatiënten na half jaar nog klachten? Dat ligt waarschijnlijk anders

Vorig weekend berichtten vrijwel alle media over een onderzoek van het Longfonds, dat zou aantonen dat 95 procent van alle coronapatiënten na een half jaar nog klachten heeft. Dat ligt iets anders, betoogt wiskundige Ionica Smeets in de Volkskrant.

Ze schrijft: ‘Voor de studie werden onder anderen leden van de Facebookgroep ‘Corona ervaringen en langdurige klachten’ benaderd. Ja, nogal wiedes dat daar veel mensen tussen zaten met langdurige klachten. Bovendien is van de 2.113 deelnemers slechts bij 345 corona vastgesteld (en waar het aantal van 1.005 coronapatiënten uit het bericht van het Longfonds vandaan komt, is me een raadsel). Kortom: de studie trok waarschijnlijk vooral mensen met langdurige, rare klachten – waarvan bij een groot deel niet eens zeker is dat ze daadwerkelijk corona hebben gehad.’

Ze zegt dat zo’n eerste verkennende studie niet gek is om bijvoorbeeld in kaart te brengen wat de restklachten van coronapatiënten kunnen zijn. ‘Maar dan moet je niet doen alsof je nu bewezen hebt dat 95 procent van de coronapatiënten na een half jaar nog klachten heeft’, schrijft Smeets.

Een kijkje in het onderzoeksrapport zelf leert dat behalve de leden van de Facebookgroep ook nog een panel is gevraagd, bestaande uit mensen die zichzelf hebben aangemeld via de website van het Longfonds. Ook geen representatieve groep dus.

Naast Smeets bekritiseert ook econoom Robin Fransman het onderzoek. ‘Het @Longfonds moet zich schamen. En alle journalisten die die smerige angstporno overpennen en rondtweeten moeten dat groot rectificeren’, schreef Fransman op Twitter. Dus bij deze.