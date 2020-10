In zeven maanden naar 100.000 coronabesmettingen, in slechts één maand naar 200.000

Vanaf de eerste coronabesmetting op 27 februari duurde het bijna zeven maanden voor de teller op 100.000 stond. Nu stijgt het aantal Nederlanders dat besmet is met Covid-19 vermoedelijk in slechts één maand naar de 200.000.

Op dit moment zijn er 168.280 geregistreerde gevallen. Als de huidige stijging doorzet dan zitten we in de loop van volgende week op 200.000 coronabesmettingen. Dat betekent dat in minder dan een maand het aantal besmettingen is verdubbeld.

Belangrijke kanttekening is wel dat er tijdens de eerste golf veel minder werd getest. Na een razendsnelle verspreiding van het virus in maart waren er half april officieel 30.000 besmettingen, maar vermoedelijk waren dat er veel meer. In mei, juni en juli, na de lockdown, bleef het rustig. Eind juli begon het aantal besmettingen weer iets te stijgen.

Er was een piek op 10 augustus met 787 besmettingen, waarna het dagelijkse aantal positieve tests weer weken lang rond de 400 of 500 lag. Maar eigenlijk begon de tweede golf pas echt in de tweede week van september. Op 2 september waren er 724 besmettingen, op 9 september meer dan 1.000. Op 21 september steeg het aantal positief geteste mensen naar ruim 2.000 per dag en op 29 september werd de grens van 3.000 besmettingen doorbroken.

Daarna ging het heel snel: vijf dagen later waren het er 4.000, drie dagen later 5.000, de dag erna 5.800 en gisteren, twee dagen later, stond de teller op ruim 6.500 positieve tests.

Inmiddels is er in 354 van de 355 Nederlandse gemeenten minstens één besmetting vastgesteld. Alleen Schiermonnikoog is coronavrij. Amsterdam staat bovenaan met 17.419 besmette inwoners, gevolgd door Rotterdam (13.223) en Den Haag (9735).