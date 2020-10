Veel minder te vroeg geboren baby’s sinds lockdown

Tijdens de lockdown is het aantal te vroeg geboren baby’s sterk afgenomen. Volgens het Erasmus MC kwamen er 15 tot 23 procent minder baby’s te vroeg ter wereld.

De onderzoekers, wiens studie in vakblad The Lancet Public Health verscheen, analyseerden data van 1,5 miljoen baby’s en constateerden een sterke daling van het aantal vroeggeboortes. Neonatoloog-epidemioloog Jasper Been van het Erasmus MC zag dat ook in de praktijk. “Vanaf de eerste week na 9 maart kwamen er minder extreem vroeggeboren kinderen op de afdeling”, zegt hij tegen RTL Nieuws. De trend is ook in andere landen waargenomen.

Mogelijk is betere hygiëne de oorzaak, maar daar wordt nog nader onderzoek naar gedaan. Been: “Door vaker je handen te wassen en mensen geen hand meer te geven, worden bacteriën en virussen minder snel uitgewisseld en is de kans op een infectie kleiner.” Wat mogelijk ook een rol speelt, is dat jonge moeders meer rust hadden tijdens de lockdown en dat er minder luchtvervuiling was.