Honderden Australiërs getest op hiv na blunder met coronatests

In Australië is deze zomer coronatestapparatuur tevens gebruikt voor andere tests. Daardoor bestaat er een kleine kans dat enkele honderden mensen besmet zijn geraakt met onder meer hiv.

Het gaat om 243 patiënten die voor 20 augustus een bloedglucosetest hebben ondergaan in een quarantainevoorziening in de staat Victoria. Door de blunder met de apparatuur kan er via het bloed kruisbesmetting zijn opgetreden met andere virussen. “Het risico op infectie is laag, maar voor de zekerheid kunnen alle 243 personen zich het beste laten testen”, aldus gezondheidsorganisatie Safer Care Victoria in een verklaring.

De coronatests zijn ontworpen voor één persoon. “En toch werden ze gebruikt voor meerdere patiënten”, vertelt Safer Care. “De naalden werden tussendoor wel verwisseld, maar er kunnen microscopisch kleine hoeveelheden bloed aan de apparaten zelf zijn blijven kleven.”

De slachtoffers van de misser kunnen niet besmet zijn geraakt met het coronavirus, aangezien dat niet via bloed overdraagbaar is, wel is er een kleine kans op besmetting met andere virussen, zoals hiv en hepatitis B en C. “Op dit moment kunnen we de vele vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren, niet beantwoorden. We zullen een grondige evaluatie uitvoeren over hoe en waarom dit apparaat in gebruik is genomen”, aldus Safer Care Victoria.