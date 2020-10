Studie: “Oxfordvaccin lokt sterke immuunreactie uit”

Het ziet er goed uit voor het vaccin van Oxford en AstraZeneca. Volgens een nieuwe studie beschermt het tegen het coronavirus en zorgt het zelfs voor een sterke immuniteit.

“De technologie heeft ons voor het eerst een duidelijk antwoord gegeven. Het vaccin doet wat we er van verlangen en dat is goed nieuws in onze strijd tegen de ziekte”, aldus onderzoeksleider David Matthews in The Guardian.

Sarah Gilbert, hoofd van de testfase, is eveneens optimistisch. “Grote delen van het zogeheten spike-eiwit worden efficiënt aangemaakt. Op die manier wordt een sterke immuunreactie uitgelokt en dat verklaart het succes van het vaccin.”

Naar verwachting zijn de eerste vaccins rond kerst klaar. “Als dat lukt, zouden we op termijn geen mondkapjes meer hoeven te dragen en kunnen stoppen met afstand houden”, stelt Patrick Vallance, wetenschappelijke adviseur van de Britse regering.