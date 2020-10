Record in VS: 80.000 besmettingen op één dag

In de Verenigde Staten zijn in 24 uur tijd bijna 80.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is een record, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit.

Met de 79.963 nieuwe besmettingen stijgt het totale aantal besmettingen sinds de start van de pandemie tot bijna 8,5 miljoen. De situatie is vooral slecht in het noorden en het midwesten van de VS, waar Ohio, Michigan, North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin een snelle groei van het aantal gevallen melden.

Het aantal overlijdens blijft in het land redelijk stabiel sinds het begin van de herfst, met dagelijks tussen de 700 en 800 sterfgevallen. Er zijn ondertussen al meer dan 223.000 mensen overleden aan COVID-19.