Nieuwe studie: we worden vooral op de werkvloer besmet

Niet in de horeca, ook niet in de theaters of bioscopen en zelfs niet op de scholen: de meeste besmettingen vinden plaats op de werkvloer. Tenminste dat blijkt uit een studie van Geneeskunde voor het Volk, waarover Het Laatste Nieuws schrijft.

Kleine kanttekening: het onderzoek vond in België plaats, maar er is weinig reden om aan te nemen dat het in Nederland heel anders is. De onderzoekers gingen de gangen na van 500 coronapatiënten, die ze tussen begin september en half oktober verzamelden bij elf huisartsenpraktijken in de grote steden in België.

In negen van de tien gevallen konden ze de bron van de besmetting achterhalen. Een op de vijf besmettingen vond op het werk plaats. Net iets minder (19,5 procent) van de mensen liep het coronavirus op via school, 17,3 procent van de gevallen viel te herleiden tot de ‘bredere familiekring’ en 15,8 procent van de besmettingen vond plaats tijdens activiteiten in de vrije tijd.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek is niet verbaasd. “Sinds eind augustus vragen we bij de contactopvolging vanuit de callcentra aan patiënten waar zij denken besmet te zijn geraakt. De meerderheid zegt het niet te weten, maar de werkvloer staat met 15 procent op nummer twee. De werkvloer wordt sneller genoemd, omdat er minder taboe rond is en mensen een contact met een besmette collega makkelijker als oorzaak kunnen aanduiden”, zegt woordvoerder Joris Moonens.