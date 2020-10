Hoogleraar: “Coronavaccin werkt dus breng het nu op de markt”

Het coronavaccin moet nu al op de markt komen, vindt de Nederlandse arts en hoogleraar Marcel Levi, in Londen baas van zeven ziekenhuizen. Het vaccin is volgens hem veilig genoeg om op grote schaal in te zetten. “Het alternatief is veel erger,” legt hij uit aan AD.nl.

“Je neemt een zeker risico door een vaccin nu al vrij te geven. Maar het is een beperkt, heel klein risico. En dat neem je omdat het alternatief veel erger is. Laten we uitgaan van het risico van 1 op 50.000 op een ernstige bijwerking bij het Oxford-vaccin. De kans dat je in Nederland een verkeersongeval krijgt, is per jaar 1 op de 1000. Daar heeft niemand het over. Je moet dingen in perspectief zetten.”

Antistoffen

Volgens de hoogleraar is er voldoende bewijs dat het vaccin werkt. “Het Oxfordvaccin wordt nu op zo’n grote schaal getest. Uit de eerste resultaten – bij Pfizer trouwens ook – bleek dat nagenoeg 100 procent van de proefpersonen antistoffen tegen corona opbouwt. En de fase 3-test is al een hele tijd onderweg, maar is dus één keer tijdelijk stilgelegd vanwege een ernstige bijwerking, waarvan nog niet eens vaststaat dat die het gevolg is van het vaccin. Dan denk ik: breng het op de markt en ga nog grotere groepen vaccineren. Je kunt perfect bijhouden welke bijwerkingen er ontstaan, en hoe vaak. Zo krijg je steeds meer informatie over de veiligheid en effectiviteit van een vaccin.”

Kritiek

Levi is kritisch over de bekende experts. “Ik ga iets lelijks zeggen. Al die virologen en microbiologen: ze weten waanzinnig veel van virussen, en van testen, maar het valt me een beetje tegen hoeveel ze weten van immunologie en afweer. Ze zeggen de gekste dingen. ‘Oh, de antistoffen tegen het virus nemen af. Die nemen áltijd af. Maar dat wil nog niet zeggen dat je geen bescherming meer hebt tegen een virus, door het immunologisch geheugen dat je hebt opgebouwd. Dat hebben ze kennelijk niet meer onthouden van college.”

Vaccin voor kerst

Levi heeft de opdracht gekregen om een plan uit te werken om twee miljoen Londenaren nog voor kerst te vaccineren. Volgens hem zou dat in Nederland ook mogelijk moeten zijn. “Qua toelating op de markt lopen de Britten nog steeds gelijk op met de rest van de EU, dus ja. Het Oxfordvaccin van AstraZeneca is in Engeland ontwikkeld en er wordt hier ook veel geproduceerd, dus daar zullen ze hier meer doses van hebben. Maar de EU heeft het vaccin ook gekocht, net als dat van Pfizer.”