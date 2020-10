Het kabinet hoopte dat het zou lonen om nog even te wachten voor de maatregelen werden verscherpt. Het was een gok, maar Rutte c.s. gokten goed. Het aantal nieuwe besmettingen – een week lang vlak boven de 10.000 – is gedaald tot 9.804

9.804 nieuwe besmettingen

314 nieuwe ziekenhuisopnames

76 nieuwe IC-opnames

50 nieuwe overlijdens