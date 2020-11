Mensen in de zorg vragen met actie #ditismijnzorg om steun

Artsen, verplegers en anderen die in de zorg werken, vragen het publiek om steun. Ze beginnen maandag de campagne #ditismijnzorg, waarbij ze over hun werk vertellen en mensen vragen zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus, zoals afstand houden en handen wassen.

Op duizenden plekken in Nederland zijn vanaf maandag posters van de actie te zien. Op een ervan staat bijvoorbeeld Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, die vraagt: "Ik zorg voor de ic. Zorg jij voor een mondkapje?" Het publiek kan via de site ditismijnzorg.nl zelf ook posters maken, met daarop een eigen foto en het motto "help de zorg voor ons zorgen". Dat beeld kunnen mensen met anderen delen.

De actie wordt gevoerd omdat ziekenhuizen het weer heel druk hebben met de zorg voor coronapatiënten. "Net als in het voorjaar piept en kraakt het bij artsen en verpleegkundigen. Ziekenhuizen lopen vol en we moeten reguliere zorg uitstellen om de stroom patiënten het hoofd te kunnen bieden. Dat levert veel stress op, slapeloze nachten, en artsen en verpleegkundigen die dreigen om te vallen", legt artsenfederatie KNMG uit. Bovendien hebben artsen en verpleegkundigen de laatste tijd te maken met "intimidatie en agressie van een kleine maar luidruchtige groep".

Op Twitter is de actie gekaapt door de wappies van Engel en Baudet. Zij posten onder de hastag #ditismijnzorg allerlei complottheorieën.