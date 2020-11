Experts over moeilijker afvallen als je ouder wordt: “Eet je niet gewoon meer?”

Er zijn boekenkasten vol geschreven over afvallen, terwijl de hele oplossing uit slechts vier woorden bestaat: minder eten, meer bewegen. Maar dat klinkt simpeler dan het is. Sportfysiotherapeut Lieven Maesschalck en zijn team leggen in Het Laatste Nieuws nog eenmaal uit hoe het zit met afvallen als je ouder wordt, bierbuiken en volle heupen.

Metabolisme

Het is inderdaad waar dat je boven de dertig de kilo’s minder snel kwijtraakt, maar heel groot is dat verschil niet. Lieven Maesschalck: “Je metabolisme vertraagt met het ouder worden, maar het kan ook dat je op je 30ste (on)bewust meer met andere dingen in je leven bezig bent, waardoor je energieverbruik lager en je energie-inname hoger ligt dan vroeger. Misschien ging je als twintiger nog drie keer per week sporten en nu niet meer. Of misschien neem je al eens een extra hapje voor het slapengaan, terwijl je dat vroeger niet deed. Of het is al eens wat drukker op het werk, waardoor je een maaltijd overslaat, wat maakt dat je die dag meer snoept. Ga dus voor jezelf na of je effectief wel hetzelfde eet als toen je twintig was…”

Oestrogeen

Waar mannen balen van hun ‘bierbuik’ klagen vrouwen over volle heupen. Daar kunnen ze echter weinig aan doen. “Vrouwen gaan automatisch sneller vet opslaan op heupen en billen, omdat ze meer oestrogeen aanmaken, wat de vetopslag bevordert,” aldus Maesschalck. “Het breder worden van de heupen heeft dus te maken met de vrouwelijke fysiologie en is dan ook heel normaal. Waar je het makkelijkst vet opslaat, hangt af van je lichaamstype. Het is trouwens onmogelijk om maar op één bepaalde plek vet te verbranden. Door te sporten en de juiste voeding stijgt het algemene energieverbruik en zal je geleidelijk aan afvallen.”

Buikvet

Een bierbuik heeft weliswaar niet veel met bier te maken, maar dat wil niet zeggen dat alcohol geen dikmaker is. “Uiteraard bevat bier een hoop calorieën en hoe sterker de drank, hoe hoger het aantal. Eén gin tonic bevat bijvoorbeeld 250 à 300 kcal. Een avondje in het café brengt dus snel wat extra’s met zich mee. Bovendien krijgen veel mensen na een avondje stappen nog zin in eten en dan maken ze meestal niet de gezondste keuze. Combineer dit met een tekort aan beweging en je hebt al snel een energie-overschot, dat wordt opgeslagen in de vorm van vet ter hoogte van de buik.”

Wil je dit allemaal voorkomen (of genezen)? Dan moet je dus…minder eten en meer bewegen.