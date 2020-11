Belangrijke wetenschapper in Duitsland: “Mondkapjes werken, dat bewijs heeft Nederland blijkbaar nooit bereikt”

De mondkapjes, in Nederland, het RIVM voorop, ‘hebben we er niet zoveel mee’. Tot grote verbazing van scheikundeprofessor Jos Lelieveld (65). In Duitsland, waar hij een van de topadviseurs is van de regering, behoren mondkapjes en ventilatie tot de hoekstenen van het coronabeleid.

“Deze zomer was ik in Nederland en zag ik in winkels niemand een mondkapje dragen. Ik was echt verbaasd.” aldus Lelieveld tegen het AD. “Er zijn maar een paar dingen die echt helpen om de verspreiding van het virus te beperken. Sommige maatregelen zijn heel hard, het sluiten van de horeca bijvoorbeeld. Maar een mondkapje dragen: dat is helemaal geen harde maatregel.”

In Nederland vonden we lang dat er geen wetenschappelijk bewijs was voor het nut van mondkapjes. “Daar heb ik me over verwonderd. Iedereen leek een mening te hebben, maar de wetenschap is duidelijk: mondkapjes werken. In Azië hebben ze dat al lang en breed aangetoond, dat bewijs heeft Nederland blijkbaar nooit bereikt. Je moet alleen wel zorgen dat minstens tachtig procent van de mensen ze dragen. Dan pas werkt het echt.”

Ook stellen Nederlandse wetenschappers dat virusoverdracht via aerosolen nooit is aangetoond. “Als je dat zegt heb je het echt niet begrepen. Het is haast niet mogelijk om een klinisch onderzoek op te zetten waarbij je dat aantoont. Dan zou je mensen moeten blootstellen, en dat is niet ethisch. Dat geldt ook voor onderzoeken naar roken of luchtvervuiling: dus moet je het op een andere manier aanpakken. Er is overweldigend statistisch bewijs dat besmettingen in binnenruimtes veel vaker voorkomen. Daar moet je iets mee doen.”