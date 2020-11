Doorbraak coronavaccin: ‘Meer dan 90 procent effectief’

De Amerikaanse farmaceut Pfizer komt met positief nieuws: uit de laatste onderzoeksresultaten blijkt dat het coronavaccin voor 90 procent effectief is. Eind deze maand gaat de aanvraag uit om het vaccin op de markt te brengen.

De langverwachte eerste resultaten van testfase 3, waarbij het vaccin getest wordt bij tienduizenden mensen, zijn uiterst positief. Een effectiviteit van 50 procent is al genoeg voor goedkeuring van de FDA, de Amerikaanse gezondheidsautoriteit. De meeste vaccins zitten rond de 80 procent, maar het vaccin van Pfizer gaat over de 90 procent heen, ruim voldoende dus. Ook zijn er geen ernstige bijwerkingen opgedoken.

Pfizer-directeur Albert Bourla spreekt in The New York Times van een ‘enorme doorbraak’. “Met dit nieuws zijn we een behoorlijke stap dichterbij een vaccin dat een einde moet maken aan deze wereldwijde gezondheidscrisis.”