Tweede golf minder dodelijk, maar dat komt niet door het virus zelf

Nog steeds overlijden er dagelijks tientallen mensen aan een coronabesmetting, maar het zijn er minder dan tijdens de eerste golf. Dat komt niet, omdat het coronavirus minder dodelijk is. Maar waardoor dan wel?

“In tegenstelling tot wat her en der werd gesuggereerd, is het virus nog even gevaarlijk en veroorzaakt het nog altijd een heel gelijkaardig ziekteverloop. Het enige verschil is dat het misschien nog iets besmettelijker is geworden,” vertelt Belgische hoofdviroloog van gezondheidsinstituut Sciensano Steven Van Gucht tegen HLN.

De reden voor de lagere sterfte is wat cru: het virus gaat minder rond in zorginstellingen, doordat medewerkers nu beter beschermd zijn en bewoners meer afgeschermd worden. Bovendien kan het zijn dat een deel van de allerkwetsbaarsten al overleden is tijdens de eerste golf.

Wat ook meespeelt is dat zieken minder snel op de ic belanden, doordat er een betere behandeling mogelijk is. “We weten nu veel beter hoeveel en wanneer exact we bloedverdunners of dexamethason moeten toedienen,” zegt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. Maar als je op de ic terechtkomt, zijn de vooruitzichten nog steeds somber: ruim een derde haalt het niet.