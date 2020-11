Onderzoekers: Goede nachtrust verkleint kans op hartaanval fors

Mensen met goede slaapgewoonten zouden 42 procent minder kans hebben op hartfalen dan wie slechter slaapt. Dat stellen onderzoekers in het gerenommeerde vakblad Circulation.

De onderzoekers van de American Heart Association bestudeerden data van meer dan 400.000 Britten tussen de 37 en 73 jaar. Ook werden vragenlijsten afgenomen. Ze keken naar de vijf factoren waar volgens hen een goede nachtrust uit bestaat, te weten: 7 tot 8 uur slaap per nacht, vroeg opstaan, weinig last van slapeloosheid, snurken of slaperigheid overdag.

De wetenschappers corrigeerden voor diabetes, hoge bloeddruk, medicijngebruik, genetische afwijkingen en andere aandoeningen. Toch bleef het resultaat overeind: de deelnemers met het gezondste slaappatroon hadden 42 procent minder kans op hartfalen dan degenen met ongezonde slaapgewoonten.

Dat gezegd hebbende: er valt niet uit te sluiten dat er andere oorzaken zijn aan te wijzen, die het verschil verklaren, zoals toch onderliggende, niet opgemerkte aandoeningen, waardoor mensen slechter slapen of vermoeider zijn.