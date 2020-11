Zijn kerstkaarten besmettelijk? En pakjes

Je denkt dat je goed bezig bent: je ontmoet (bijna) niemand en als je dat al doet op anderhalve meter, met een mondkapje.

Maar er komen wel kerstkaarten binnenkort. En pakjes. Kan dat kwaad?

Het kortste antwoord: amper. Je vraagt ​​je misschien af ​​of het nodig is om pakketten en kaarten te desinfecteren of in quarantaine te plaatsen. Zeker is dat niet, zegt dr. Sarah Pitt van de School of Pharmacy and Biomolecular Sciences aan de University of Brighton tegen de Scotsman. Want het is niet goed onderzocht hoelang het virus in leven blijft bij poststukken.

“Wat we weten is dat het virus in laboratoriumomstandigheden maximaal 48 uur overleeft. Maar bij die toetsen ging het om grote hoeveelheden virus.”

In normale omstandigheden valt er dus vrijwel zeker weinig te vrezen