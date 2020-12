Mogelijk toch wél al voor de zomer vaccin voor gezonde mensen onder de 60

Als alles meezit zouden gezonde mensen onder de 60 mogelijk toch al wel voor de zomer kunnen worden gevaccineerd. Dan moeten wel alle zes ingekochte coronavaccins beschikbaar komen.

Nederland rekent op 22 miljoen vaccins in de eerste helft van 2021. Daarmee kunnen dan zo’n 11 miljoen mensen worden ingeënt. Het totaal aantal 60-plussers, kwetsbaren en zorgmedewerkers is zo’n 6 á 7 miljoen. Er zijn dus ook vaccins over voor jongere mensen. Maar het ministerie van Volksgezondheid houdt uiteraard een slag om de arm.

“Eerst moeten alle zes vaccins die we gekocht hebben de eindstreep nog halen”, zegt een woordvoerder. “Zover is het nog niet. Bovendien moet je nog kijken of elk vaccin geschikt is voor iedere doelgroep en of de leveringen die nu gepland staan, ook echt gedaan worden. En dat je een vaccin geleverd krijgt, betekent niet dat iedereen meteen gevaccineerd is.”

Behalve de vaccins van AstraZeneca, Pfizer-BioNTech en Moderna komen naar verwachting ook Janssen, CureVac en Sanofi-GSK in het tweede kwartaal met een werkend middel.