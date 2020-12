Nieuwe variant virus dwingt Engeland tot scherpere maatregelen

De nieuwe variant van het corona-virus die rondgaat in Engeland is, volgens de regering Johnson, verantwoordelijk voor de sterke stijging van het aantal geïnfecteerden. Volgens eerste gegevens verhoogt de nieuwe variant de R met 0,4 procent.

In een belangrijk deel van het land worden met ingang van morgen de beperkingen uitgebreid. Inwoners worden in het hele land gevraagd in hun eigen woonplaats te blijven en niet naar het buitenland te gaan.

Met de Kerstdagen zouden meer mensen mogen samenkomen, maar dat mag nu niet. Alleen op eerste kerstdag mag er iets meer.

In Londen en het Zuidoosten is vanaf morgen een strenge lockdown