Coronaweetjes: wanneer ben je precies besmettelijk? En is anderhalve meter afstand genoeg?

De tweede coronagolf overspoelt Europa. We weten gelukkig een stuk meer over het virus dan in het voorjaar. Zo werd deze week bijvoorbeeld bekend dat door betere behandelmethoden corona nog maar half zo dodelijk is. Maar hoe zit het nu met de besmettelijkheid, of de bijwerkingen van het vaccin op de lange termijn? Enkele weetjes op een rij.

Wanneer ben je besmettelijk?

Professor infectieziekten Steven Callens (UGent) vertelt aan Het Laatste Nieuws: “Als je pas geïnfecteerd bent, ben je niet besmettelijk. Het virus heeft vier tot vijf dagen nodig om zich te vermenigvuldigen in de bovenste en vooral de onderste luchtwegen. Als je slechts milde symptomen hebt, ben je zeven dagen later niet meer besmettelijk. Ben je ernstiger ziek, dan kan het langer duren.”

Ben je besmettelijk zonder symptomen?

“Intussen staat het wel vast dat mensen besmettelijk kunnen zijn zonder dat ze symptomen hebben. Maar hoe groot hun bijdrage is aan de verspreiding van het virus, weten we niet.”

Is anderhalve meter afstand houden voldoende?

“Als je in een gesloten kamer zonder ventilatie bent waar er luid gepraat wordt en waar je geen mondmasker draagt, kan je besmet raken via de aerosolen of kleine druppeltjes. Dan is anderhalve meter afstand houden niet voldoende. Als je dichtbij iemand zit die hoest of niest, kunnen grotere druppels ontstaan en kan je óók geïnfecteerd raken, al zit je niet in een afgesloten ruimte.

Kun je een tweede keer besmet raken?

“Zeker. Typisch voor respiratoire virussen is dat je na enkele maanden weer openstaat voor een infectie. Van het coronavirus is al een aantal herinfecties virologisch bewezen. We weten ook dat je niet noodzakelijk minder ziek bent na een tweede besmetting. De ziekte kan zelfs een ernstiger verloop hebben. Er is geen peil op te trekken,” aldus Callens.

Waarom wordt de een zieker dan de ander?

“Dat heeft vooral te maken met de manier waarop het eigen immuunsysteem reageert op het virus en of er onderliggende ziekten zijn. Dat is bij elke persoon anders en er spelen heel veel factoren een rol.”

Hoe zit het met eventuele langetermijnbijwerkingen van het vaccin?

Viroloog Johan Neyts van het Rega Instituut (KU Leuven): “Bij vaccins zijn bijwerkingen op lange termijn heel zeldzaam. Meestal duiken die al kort na de inspuiting op, vaak dezelfde of de volgende dag. Eigenlijk ziet men maar heel zelden latere nevenwerkingen verschijnen en als dat al zo is, is dit binnen de zes tot acht weken.”