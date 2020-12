De lockdown ging 10 dagen geleden in. De effecten zouden nu merkbaar moeten worden in de cijfers. Maar ook vandaag is dat niet het geval. Er zijn ositief getest: 11550 nieuwe besmettingen, ongeveer evenveel als gisteren en niet veel minder dan voor de lockdown

Bron: Datagraver

Positief getest: 11550

Opgenomen: 317

Opgenomen op IC: 41

Overleden: 97