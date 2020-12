Besmettelijkere Britse coronavariant rukt verder op

Een besmettelijkere Britse variant van het coronavirus rukt verder op. Nu meldt ook Ierland dat de mutatie in het land is opgedoken. De Ierse autoriteiten hopen binnenkort meer duidelijkheid te hebben over de verspreiding van het gemuteerde virus in het land.

In Europa was het eerder al aangetroffen in onder meer Nederland en Duitsland. De uiterst besmettelijke mutatie was onlangs in Engeland voor het eerst geconstateerd. Volgens Britse wetenschappers lijkt het er niet op dat deze variant zieker maakt of dodelijker is.

Japan meldde eerder vrijdag zeker vijf gevallen van de Britse mutant. Door de nieuwe variant kondigden veel landen een ban af op reizen naar het Verenigd Koninkrijk.