Besmettingen behoorlijk omlaag, ook lichte daling ziekenhuizen

Na de zoveelste storing bij het RIVM zijn de nieuwe besmettingscijfers dan toch beschikbaar gekomen. Ze geven enige ruimte voor optimisme

Positief getest: 8215

Opgenomen: 239

Opgenomen op IC: 37

Overleden: 98

In de ziekenhuizen liggen nu 2660 coronapatiënten. Dat zijn er 168 minder dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Van hen liggen er 703 op de intensive care,21 minder dan gisteren. De verpleegafdelingen kregen 239 nieuwe coronapatiënten binnen. Gisteren waren dat er 294.

Op de Ic’s zijn 37 nieuwe patiënten opgenomen. De meesten lagen al in het ziekenhuis. Gisteren waren er 38 nieuwe Ic-opnames. De uitstroom van de verpleegafdelingen en de Ic’s, door herstel of overlijden, was dus groter dan de instroom van nieuwe patiënten.