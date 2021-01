Ook in België en Frankrijk gemopper over tempo vaccinaties: 10.000 binnen, 700 gebruikt

Toegegeven: er wórden in ieder geval mensen ingeënt, maar er zijn meer landen waar het niet zo vlotjes gaat. Zo kwamen er in België afgelopen week 10.000 doses binnen van het Pfizervaccin, maar werden er slechts 700 prikken gezet.

Deze week worden er 87.500 doses geleverd, maar krijgen maar 6600 mensen een vaccinatie. Dat komt volgens vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) omdat het vaccinatieprogramma nog in de proeffase zit. Na deze week zou er flink versneld gaan worden. In week drie en vier kunnen er tot 90.000 mensen per week worden gevaccineerd. Ook bij onze zuiderburen wordt de kwaliteit als argument gebruikt voor de trage inentingen. “Er zijn meldingen van overdosissen of fouten bij het bewaren van vaccins. Vaccins zijn een schaars goed en we willen die goed gebruiken. We willen tijd besteden aan kwaliteit.”

In Frankrijk waren in de eerste drie dagen van de vaccinatiecampagne slechts honderd mensen ingeënt, terwijl in Duitsland tienduizenden mensen een prik kregen (en de teller nu op 240.000 staat). “We beginnen voorzichtig. Daarna voeren we het op en gaan we op heel grote schaal vaccineren”, aldus een anonieme medewerker, die benadrukte dat “we geen 100 meter sprinten, maar een marathon lopen”. Wel beloofde de Franse regering het tempo op te voeren. “We zullen de vaccins sneller tot bij de bewoners van verzorgingshuizen brengen”, zei een regeringswoordvoerder tegen Le Parisien.