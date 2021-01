Zo lang duurt het voor de vaccinaties effect hebben

Eindelijk is in Nederland ook iemand gevaccineerd. Dat wil niet zeggen dat het einde van de pandemie in zicht is, zoveel is wel duidelijk. Maar hoe lang duurt het echt voor we van de ellende af zijn? Zeker nog tot diep in het voorjaar.

Ten eerste: pas zeven dagen na de tweede prik is een gevaccineerde echt goed beschermd. Dan heb je het dus over begin februari. Veel zorgmedewerkers worden de komende tijd ingeënt dus pas op zijn vroegst half februari daalt de uitval van personeel, waardoor er weer iets meer ruimte in de ziekenhuizen komt.

Pas ergens in februari zijn verpleeghuisbewoners aan de beurt en in maart volgt de thuiswonende 60-plusser. Die vaccinaties worden verspreid over maanden dus voordat de aantallen besmettingen echt gaan dalen door de vaccinaties zit je wel aan april. En dan neemt het aantal positieve tests toch al af, omdat het weer warmer wordt.

Geen versoepelingen

Een lange taaie winter wacht ons dus. Peter Rottier, emeritus hoogleraar virologie en virusziekten aan de Universiteit Utrecht zegt tegen het AD: “Je ziet aan de cijfers hoe moeilijk het is om het virus in deze koude maanden echt naar beneden te drukken.”

Hij verwacht dan ook geen versoepelingen na 19 januari. “In mijn ogen zijn we nu heel ver weg van het moment dat we het virus met een beperkt aantal maatregelen en bron- en contactonderzoek onder controle kunnen houden. Nog los van de vraag in hoeverre de extra besmettelijke Britse variant de cijfers gaat beïnvloeden. Met deze vooruitzichten kun je na 18 januari gewoon niet afschalen.”

Maar als in het voorjaar ook de andere vaccins van Moderna en AstraZeneca beschikbaar komen, kan het rap gaan. “De vaccinatiegraad neemt dan snel toe en het wordt beter weer. Dat zag je vorig jaar ook, die mooie lente hielp enorm.”