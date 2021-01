Vitamine-infuus nutteloze hype: “Mensen betalen 400 euro voor vitamines die ze weer uitplassen”

Het vitamine-infuus wint nog steeds aan populariteit. Wie zich moe voelt of ongezond leeft kan een dosis vitamines en mineralen laten toedienen via een infuus. Daar hangt een flink prijskaartje aan, terwijl het nut ervan op geen enkele manier is bewezen.

“Mijn probleem met die infusen is dat het overbodig is”, aldus Patrick Mullie, voedingsdeskundige aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) tegen Het Laatste Nieuws. “Het is een medische ingreep die nutteloos is en dat houdt áltijd een risico in. Het mogen dan wel artsen zijn die de infusen toebrengen, maar ze doen dat met een commerciële bedoeling erachter.”

“Dat ze niet de gevaarlijkste, vetoplosbare vitamines gebruiken in de supplementen maar de wateroplosbare, maakt het eigenlijk nog erger. Ze laten mensen 200 tot 400 euro betalen voor vitamines die twee dagen later worden uitgeplast.”

De supplementen bevatten een mix van wateroplosbare vitamines, mineralen, antioxidanten, elektrolyten en vocht. Het infuus zou zorgen voor een energieboost, helpen bij stress, burn-outs en oververmoeidheid.

Maar volgens Mullie is dat helemaal niet zo. “Mensen voelen zich beter omdat ze een behandeling en aandacht krijgen, omdat er een witte jas is. Een placebo-effect, dus. Moet je daarvoor de mensen gaan prikken en 400 euro vragen? In mijn ogen is elke behandeling die niet aantoont dat er een wetenschappelijke verbetering is in de medische situatie van de patiënt, nutteloos.”

“Wat ik nog het ergste vind, is dat mensen de signalen van hun lichaam negeren. Als je moe bent, is dat een duidelijke boodschap. En de beste methode tegen vermoeidheid is nog altijd rusten. Ga niet vluchten in supplementen of stimulerende middelen. Niet luisteren naar je lichaam, vind ik een grote fout”, zegt Mullie.