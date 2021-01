Ernst Kuipers waarschuwt voor Britse variant: “Geen enkel zorgsysteem kan dat aan”

De coronabesmettingen dalen gestaag, net als het aantal ziekenhuisopnames. Het is hoopgevend, al ligt er een groot gevaar op de loer: de Britse mutatie van het coronavirus. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ), waarschuwt dat het dan heel snel kan gaan.

In de bijpraatsessie met Tweede Kamerleden waarover het AD schrijft, zegt hij: “Er is een heel grote maar: de spreiding van de nieuwe variant kan heel erg snel gaan. Dat is een heel grote onzekere factor. Als die heel breed verspreid is, is het zelfs met de meest stringente maatregel heel lastig om die R-waarde onder de één te krijgen.”

De bezetting in de Britse ziekenhuizen is vier keer zo hoog als in ons land. Als het zo snel gaat als in het Verenigd Koninkrijk ‘kan geen enkel zorgsysteem het aan’. “Niet in Duitsland, niet in Nederland, niet in Engeland.”

De Britse variant maakt mensen niet zieker, maar is wel besmettelijker. Volgens onderzoekers van het Imperial College in Londen gaat reproductiegetal R met 0,4 tot 0,7 omhoog door de mutatie. Ter vergelijking: de sluiting van de scholen en horeca en een beperking van de groepsgrootte leiden samen tot een daling van 0,4.