De helft van de mensen krijgt ooit artrose: hoe kun je dat voorkomen?

Vorig jaar waren er bijna anderhalf miljoen Nederlanders met artrose. Volgens Belgische cijfers krijgt de helft van de mensen er ooit mee te maken. Reumatoloog Jan Lenaerts legt uit hoe je het risico op de pijnlijke aandoening kunt verminderen.

Artrose is een vorm van slijtage aan de gewrichten. “Op het bot van de gewrichten zit een laagje kraakbeen. Bij artrose zal dat kraakbeen afslijten en verdunnen”, verduidelijkt Jan Lenaerts in Het Laatste Nieuws. Knie-artrose komt verreweg het meest voor, gevolgd door artrose aan de heup.

Risicofactoren zijn eerdere blessures, x- of juist o-benen en bepaald type werk waarbij je sommige gewrichten meer belast. Maar ook overgewicht. “Bij obesitas worden vooral de onderrug, de heup en de knie extra zwaar belast,” legt Lenaerts uit. “In het vetweefsel zitten bovendien vetcellen die eiwitten produceren die de ontsteking in de gewrichten doet toenemen, waardoor je ook meer kans hebt op reumatoïde artritis.”

Sommige mensen denken dat je van hardlopen artritis krijgt, maar dat is niet zo. De specialist adviseert: “Als je maximaal 40 km per week loopt, je hebt een normaal lichaamsgewicht en geen asafwijking, dan loop je waarschijnlijk geen verhoogd risico. Maar ben je te zwaar, dan ga je je gewrichten veel meer belasten.”

“Ook door sporten waarbij je je gewrichten asymmetrisch belast, zoals tennis of squash, kan je versnelde artrose krijgen. Verder is extreem veel sporten niet aan te raden. Joggers lopen relatief weinig risico, fietsers helemaal niet. Fietsen is de beste sport voor de onderste ledematen. Ook fitness is goed, omdat je daar verschillende gewrichten gedurende korte tijd belast. Afwisselen is de boodschap.”