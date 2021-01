Pfizer waarschuwt: geen garantie dat vaccin even effectief is bij uitstel tweede prik

Nederland wil, net als sommige andere landen, de tweede dosis van het Pfizer-vaccin pas later toedienen. De Nederlandse directeur van het bedrijf zei gisteren bij Op1 dat Pfizer de effectiviteit van het vaccin dan niet kan garanderen.

Minister Hugo de Jonge maakte gisteren bekend dat de tijd tussen de eerste en de tweede prik wordt verlengd van 19 tot 28 dagen naar 35 tot 42 dagen. Zo moet er sneller worden gevaccineerd.

“Wij hebben de voorraden al tot nul teruggebracht. Er is geen enkele buffer meer. Laatste wat je kan doen is de interval tussen eerste en tweede vaccinatie oprekken, maar dat is niet wat in de bijsluiter staat,” aldus de directeur gisteravond.