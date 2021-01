Er liggen honderdduizenden vaccins in de Nederlandse opslag

Bijna in geen land in Europa gaat de vaccinatie zo traag als in Nederland. Volgens minister De Jonge ligt dat aan de beschikbaarheid van het virus.

Maar volgens het AD klopt dat niet. Na aanstaande zondag heeft het bedrijf Movianto in Oss, waar alle Nederlandse coronavaccins worden opgeslagen, als het goed is 548.280 doses coronavaccin door de toegangspoorten binnengereden zien worden. Ruim 535.000 doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin en ruim 13.000 van Moderna, het tweede vaccin dat in Nederland is goedgekeurd.

Op dezelfde dag zijn in ons land rond de 150.000, hooguit 160.000 mensen gevaccineerd tegen het coronavirus, is de verwachting. Dat is een groot verschil. Het betekent dat er na zondag enkele honderdduizenden vaccins in vriezers liggen.

Volgens het RIVM kan dat niet anders, maar kennelijk kan het in andere landen wel anders