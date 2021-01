Britse YouTuber in coma door Covid-19 dag nadat ze bevalt van zoon

Een Britse YouTuber is een dag nadat ze van een zoon beviel in coma gebracht, vanwege ademhalingsproblemen door Covid-19. Haar zus zei afgelopen weekend dat de 30-jarige vlogger nog steeds alle steun nodig heeft van haar fans.

Grace Victory uit Buckinghamshire liep in december het coronavirus op. Omdat ze al snel ernstig ziek werd, besloten artsen de bevalling in te leiden op kerstavond, terwijl ze pas in februari uitgerekend was. De baby maakt het goed.

Daarna leek het ook iets beter te gaan met de vrouw. Eind december noemde haar familie haar situatie nog ‘stabiel’. Maar haar zus Charleigh vroeg dit weekend opnieuw om steun en zei dat Grace nog steeds alle support nodig heeft.

“We houden heel veel van haar en we weten dat ze hier sterker uit gaat komen,” laat de familie weten in een statement. “Ze heeft haar hele leven en carrière gewijd aan het beter maken van mensen. We vragen jullie nu om voor haar te bidden dat ze beter wordt.”

Grace Victory heeft meer dan 200.000 abonnees op YouTube, waar ze onderwerpen als ouderschap, relaties en geestelijke gezondheid bespreekt.